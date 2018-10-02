Загоревшийся на Балтике паром шел из Киля в Клайпеду

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. Загоревшийся паром Regina Seaways компании DFDS Seaways под литовским флагом шел из Киля (Германия) в Клайпеду (Литва), сообщил РИА Новости представитель ВМС Литвы Аудрюс Виткаускас.

Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда.

"Паром направлялся из Киля (Германия) в Клайпеду (Литва). На пароме находились 294 пассажира и 42 члена экипажа", — сказал РИА Новости Виткаускас.

По его данным, спасательную операцию координирует калининградская спасательная служба. По данным минобороны Литвы, пожар на пароме Regina Seaways локализован.