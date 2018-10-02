В Томской области задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следователи СК РФ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Томской области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства Томской области.
"Следственными органами СК РФ по Томской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 10-летней девочки", — говорится в сообщении.
Уточняется, что с помощью современной криминальной техники удалось оперативно задержать 34-летнего мужчину, в настоящее время он доставлен в следственный отдел регионального СК России.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет устанавливаться возможная причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений", — добавили в ведомстве.