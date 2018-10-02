К горящему в Балтийском море судну направились спасательные силы Литвы

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. Спасательные силы Литвы направлены к судну Regina Seaways, которое терпит бедствие в Балтийском море из-за произошедшего ранее взрыва и начавшегося пожара, говорится на странице Военно-морских сил балтийской республики.

Источник в экстренных службах Калининградской области ранее сообщил РИА Новости, что на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда произошел взрыв с возгоранием.

"Немедленно на место происшествия были отправлены вертолет ВВС Литвы и дежурный корабль Skalvis. Готовится к отправке спасательный корабль Sakiai. При необходимости будут отправлены и другие корабли ВМС Литвы", — отмечает ведомство.

ВМС также утверждают, что ЧП произошло в особой экономической зоне РФ.