Жизни пассажиров горящего на Балтике парома ничего не угрожает

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Все пассажиры загоревшегося в Балтийском море пассажирского парома под флагом Литвы собраны в безопасном месте, их жизни ничего не угрожает, паники нет, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.

Источник в экстренных службах Калининградской области ранее сообщил РИА Новости, что взрыв с возгоранием произошел на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда.

"Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу", — сказал представитель Росморречфлота.