На пароме в Балтийском море прогремел взрыв

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На пассажирском пароме под флагом Литвы прогремел взрыв, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Поступила информация о взрыве и пожаре на пассажирском пароме, который находится в международных водах примерно в 135 километрах от Калининграда", — уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту судна находятся 335 человек, информации о пострадавших не поступало.

В Росморречфлоте уточнили, что взрыв прогремел в машинном отделении, на судне сработала система пожаротушения углекислым газом.

"Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу", — отметили в ведомстве.

Начальник калининградского морского спасательно-координационного центра Андрей Пермяков рассказал РИА Новости, что пожар потушили, на помощь парому идут восемь российских и литовских судов.