СК попросил суд арестовать "доверенного" адвоката полковника Захарченко

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ задержал и просит арестовать адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был "доверенным лицом" полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также члена совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова по делу о взятке.
По словам источника РИА Новости в правоохранительной системе, Белевцов — адвокат из Ростовской области, именно он, по версии следствия, помог бывшему финансовому директору "Нота-банка" Галине Марчуковой спрятать документы перед обыскам в ее квартире в рамках дела о хищениях в ОАО "Электрозавод". По версии следствия, полковник Захарченко предупредил Марчукову о предстоящем обыске.
Кроме того, в рамках того же дела следователи задержали и также просят арестовать члена совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова, сообщила Царева. Данную информацию подтвердил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ходатайство об аресте указанных лиц в Басманный суд приехал заявлять тот же следователь, что арестовывал полковника Захарченко — Роман Буравлев. Изначально он работал в СК Москвы, но в связи с передачей дела полковника на федеральный уровень был прикомандирован в СК РФ, где продолжает заниматься расследованием преступлений экс-полицейского.