СК попросил суд арестовать "доверенного" адвоката полковника Захарченко

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ задержал и просит арестовать адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был "доверенным лицом" полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также члена совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова по делу о взятке.

"Материал на арест в отношении Валерия Маркелова будет слушаться после 15.00, а в отношении Виктора Белевцова — после него", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По словам источника РИА Новости в правоохранительной системе, Белевцов — адвокат из Ростовской области, именно он, по версии следствия, помог бывшему финансовому директору "Нота-банка" Галине Марчуковой спрятать документы перед обыскам в ее квартире в рамках дела о хищениях в ОАО "Электрозавод". По версии следствия, полковник Захарченко предупредил Марчукову о предстоящем обыске.

Кроме того, в рамках того же дела следователи задержали и также просят арестовать члена совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова, сообщила Царева. Данную информацию подтвердил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Согласно базе данных суда, Маркелову вменяется передача взятки (291 УК РФ), Белевцову — посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).

Ходатайство об аресте указанных лиц в Басманный суд приехал заявлять тот же следователь, что арестовывал полковника Захарченко — Роман Буравлев. Изначально он работал в СК Москвы, но в связи с передачей дела полковника на федеральный уровень был прикомандирован в СК РФ, где продолжает заниматься расследованием преступлений экс-полицейского.