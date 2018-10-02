В Томской области полицейские ищут подозреваемого в убийстве девочки

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Полицейские и следователи СК в Томской области ведут розыск жителя села Нарга, подозреваемого в убийстве десятилетней девочки, тело которой было найдено в понедельник в лесу недалеко от села, сообщают во вторник УМВД по региону и следственное управление СК РФ.
"Личность подозреваемого в совершении данного преступления установлена. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению его места нахождения. В розыске задействовано более 130 сотрудников органов внутренних дел, в мероприятиях используются служебно-розыскные собаки", — говорится в сообщении главка МВД.
В свою очередь, в следственном управлении СК РФ по Томской области сообщили, что по подозрению в совершении жестокого преступления разыскивается житель села Нарга 1984 года рождения. Следователи распространили фотографию подозреваемого и просят граждан, знающих его местонахождение, немедленно сообщить об этом следователям.