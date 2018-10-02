Генпрокуратура выявила 65 тысяч нарушений в тюрьмах и СИЗО за два месяца

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Прокуроры выявили 65 тысяч нарушений за два месяца проверок в тюрьмах и СИЗО, проверки продолжаются, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Отправной точкой для глобальных проверок во всех регионах стал резонансный случай с избиением сотрудниками ярославской колонии осужденного Евгения Макарова. В середине июля "Новая газета" опубликовала видеозапись с избиением Макарова, снятую на видеорегистратор одного из сотрудников этой колонии.

"Прокурорами в деятельности администрации учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и следственных изоляторов выявлено почти 65 тысяч нарушений законов", — сказал Куренной в эфире нового интерактивного видеосервиса ГП "Эфир".

По его словам, большинство из них было связано с нарушениями условий содержания заключенных, привлечением осужденных к труду, обеспечением режима, применением мер поощрений и дисциплинарного воздействия.

"По результатам проведенных 26,736 тысячи проверок прокурорами внесено 4 тысячи протестов, внесено более 15 тысяч представлений, при рассмотрении которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 20 тысяч должностных лиц", — сказал Куренной.

К административной ответственности привлечено 1,7 тысячи человек, направлено в суд 1,23 тысячи исков, осуждено 83 сотрудника уголовной исполнительной системы. Куренной отметил, что в прошлом году было осуждено 227 сотрудников.

"Материалы практики прокурорского надзора свидетельствуют о том, что крайне актуальной проблема, связанная с соблюдением прав, находящихся в пенитенциарных учреждениях граждан на личную безопасность, а также пресечением фактов неправомерного применения сотрудниками исполнительной системы физической силы и специальных средств", — сказал Куренной.

Прокуроры возбудили уголовные дела в отношении сотрудников СИЗО, которые организовали систематические издевательства над осужденными.

"Уголовные дела в связи с применением физической силы и специальных средств по материалам прокурорских проверок возбуждены в отношение сотрудников системы исполнения наказаний республики Коми, Марий Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской, Ярославской областей. В настоящее время в связи с превышением должностных полномочий возбуждено 20 уголовных дел", — сказал Куренной.