В Чувашии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом инкассаторов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Три человека погибли, двое получили травмы при столкновении инкассаторского микроавтобуса с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 в Чувашии, сообщает УГИБДД по Чувашской Республике.

Авария произошла около 16.10 в понедельник на 46 километре автодороги "Волга" в Козловском районе.

"Водитель микроавтобуса Ford Transit совершил столкновение с легковым автомобилем "Лада Калина". От удара обе автомашины вылетели в кювет, где опрокинулись. В результате ДТП 53-летний водитель отечественного автомобиля и две его пассажирки, 37 и 65 лет, погибли до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир микроавтобуса с травмами были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии послужило нарушение правил дорожного движения водителем инкассаторского микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения.

"По результатам освидетельствования водитель микроавтобуса в момент аварии был трезв. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — отмечается в сообщении.