В Подмосковье отпустили 27 задержанных на "сходке" криминальных авторитетов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция отпустила 27 задержанных в Подмосковье на "сходке" криминальных авторитетов, которые занимаются покровительством предпринимателей, после проверки по базам данных совершенных преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее начальник пресс-службы ГУМВД России по региону Татьяна Петрова рассказала, что полиция совместно с бойцами спецназа в одном из ресторанов в деревне Трусово Истринского района пресекла "сходку" участников уголовно-преступной среды. В результате были задержаны 29 человек, причем у двух уроженцев Средней Азии изъяли свертки с героином. Возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

"Остальные задержанные отпущены домой после проверки по базам данных и дактилоскопирования. Уголовные дела были возбуждены в отношении только двух задержанных", — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.