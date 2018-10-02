В Бурятии осудили анестезиолога за смерть малолетнего пациента

КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. Анестезиолог в Бурятии приговорен к двум годам лишения свободы условно из-за смерти малолетнего пациента, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

"В Бурятии за смерть малолетнего пациента осужден врач-анестезиолог. … Приговором Гусиноозерского суда врач приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году шести месяцам запрета заниматься определенными видами деятельности", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что перед операцией врач не оценил состояние больного и не определил оптимальный способ анестезии, что привело к передозировке кетамина. После этого врач при проведении интубации трахеи выбрал трубку не того размера, что привело к неэффективному проведению вентиляции легких и усугубило токсическое воздействие наркоза. По выводам экспертов, при адекватных действиях врача возможен был благоприятный исход для жизни и здоровья ребенка.