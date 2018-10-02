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Происшествия

Защита сестер Хачатурян попросила разрешить им общаться с журналистами

Сюжет:
Дело об убийстве тремя сестрами отца в Москве (58)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкОдна из сестер Хачатурян в зале Басманного суда Москвы. Архивное фотоОдна из сестер Хачатурян в зале Басманного суда Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, просит суд разрешить им общаться с журналистами, родственниками и звонить адвокатам, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.

Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы. 27 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Суд решил отпустить сестер Хачатурян из-под ареста

Ранее Басманный суд Москвы освободил всех троих сестер из СИЗО, избрав им недавно появившуюся в УПК меру пресечения — запрет на совершение определенных действий. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи.

"Мы обжаловали наложенные судом запреты, в частности, запрет общаться с родственниками и другими людьми, с которыми они будут встречаться в быту, в магазинах и так далее. Сейчас по решению суда они могут говорить только с адвокатами и следователем. Также им запрещено пользоваться телефоном. Мы просим, чтобы они могли звонить адвокатам", — сказал Липцер.

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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По его словам, в нынешней формулировке запрет суда неисполним. "Помимо этого, мы просим суд разрешить им общаться с прессой", — добавил защитник.

По его словам, представители потерпевших также подали апелляционные жалобы. "Они оспорили сам факт изменения меры пресечения. Еще на заседании они возражали против освобождения, так что это не стало для нас неожиданностью", — пояснил Липцер.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение.

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