В Саранске десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Саранске, сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин "ВАЗ-21102" и "ГАЗ-А65R35" произошло в 19.25 в понедельник.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте налево не предоставил права преимущества проезда пассажирской "ГАЗели", двигавшейся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение. Травмы и ушибы получили 9 пассажиров маршрутки и водитель ВАЗа. После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба водителя на момент аварии были трезвыми. По факту дорожно-транспортного происшествия УГИБДД МВД по Республике Мордовия проводится проверка.