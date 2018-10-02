СК завел дело после падения вертолета в реку в Иркутской области

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после гибели двух человек при падении вертолета в реку в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 1 октября 2018 года в Бодайбинском районе Иркутской области в реку Витим упал вертолет Robinson R-44. На борту находились пилот и пассажир, вертолет задел линию электропередачи и упал в воду. Авиатехника принадлежит местной золотодобывающей артели. Тела пилота и пассажира подняты.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы. На месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиационного происшествия.