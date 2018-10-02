МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить обоснованность приговора матери-одиночке из Саратовской области, которую суд признал виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице, сообщила пресс-служба депутата.
В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области РИА Новости сообщили, что служба занятости привлечь к уголовной ответственности Журавлеву не просила. Кроме того, в настоящее время сотрудники ведомства предложили ей юридические консультационные услуги, касающиеся вопросов трудового законодательства.
"В данном случае необходимо проверить законность действий представителей правоохранительных органов и их квалификацию", — цитирует Нилова его пресс-служба.
По данным пресс-службы, депутат уже обратился в Генеральную прокуратуру, МВД и к уполномоченному по правам человека по этому факту.
"Случайная подработка женщины, воспитывающей двух детей и не имеющей постоянного дохода, а потому получающей выплаты по безработице от государства, не может рассматриваться как сознательное правонарушение", — уверен парламентарий.