Вертолет, упавший в реку в Иркутской области, подняли на берег

ИРКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Водолазы подняли со дна реки Витим в Иркутской области вертолет, упавший в реку в понедельник, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС региона Андрей Шутов.

Ранее сообщалось, что 1 октября 2018 года в Бодайбинском районе Иркутской области в реку Витим упал вертолет Robinson R-44. На борту находились пилот и пассажир, вертолет задел линию электропередачи и упал в воду. Авиатехника принадлежит местной золотодобывающей артели. Тела пилота и пассажира подняты.

"Вертолет поднят на берег. Спасательная операция завершена. Теперь к работе приступают следователи", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего для проведения поисковых работ привлекались 41 человек и 12 единиц техники.