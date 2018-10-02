В Югре возбудили дело после публикации видео с пытками над подростками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой молодые люди издеваются над двумя подростками, пробравшимися в чужой гараж, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
"По результатам проверки, проведенной по сообщению, опубликованному в социальных сетях, Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело", — сообщили в следственном управлении.
Отмечается, что следователи уже опросили пострадавших и очевидцев случившегося, в настоящее время устанавливаются причастные к преступлению. Кроме того, в ведомстве планируют дать оценку действиям или бездействию администраторов сообществ в соцсети, распространивших видеозапись, но не сообщивших о ее содержании в правоохранительные органы.