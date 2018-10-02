В Югре возбудили дело после публикации видео с пытками над подростками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой молодые люди издеваются над двумя подростками, пробравшимися в чужой гараж, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

Ранее в социальных сетях распространили видеозапись, на которой, как предполагается, владелец гаража и его товарищи издеваются над двумя подростками, пробравшимися в чужое помещение. По информации из соцсетей, для наказания двух мальчиков использовались паяльная лампа и гаечный ключ, один из юношей подвергся сексуальному насилию. По данным следствия, преступление произошло в 2017 году в гаражном кооперативе в Ханты-Мансийске.

"По результатам проверки, проведенной по сообщению, опубликованному в социальных сетях, Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело", — сообщили в следственном управлении.

Отмечается, что следователи уже опросили пострадавших и очевидцев случившегося, в настоящее время устанавливаются причастные к преступлению. Кроме того, в ведомстве планируют дать оценку действиям или бездействию администраторов сообществ в соцсети, распространивших видеозапись, но не сообщивших о ее содержании в правоохранительные органы.