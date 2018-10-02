Военнослужащего из красноярской части осудили за призывы к терроризму

КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. Военнослужащий из Канска Красноярского края осужден на два года за призывы к терроризму, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма", "на основании которого Дальневосточный окружной военный суд признал указанного гражданина виновным в инкриминируемом преступлении", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении, говорится в сообщении.