В Новосибирске неадекватный пациент больницы угнал машину скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Пациент одной из больниц в Новосибирске внезапно начал вести себя неадекватно, угнал машину скорой медицинской помощи и около получаса ездил по городу с сиреной, пока его не задержали полицейские, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГУМВД по региону.

По данным ведомства, вечером в понедельник один из пациентов больницы в Ленинском районе, поступивший накануне с кожным заболеванием, начал неадекватно вести себя, после чего, угрожая водителю скорой помощи ножом, заставил его покинуть салон и угнал автомобиль.

"Сотрудники медучреждения незамедлительно обратились в полицию. В Новосибирское был объявлен план "Перехват", в результате которого автомобиль был задержан, а угонщик доставлен в полицию", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчина с включенной сиреной ездил по улицам города около получаса.

В полиции уточнили, что никто не пострадал, включая самого буйного пациента. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья". Проводится расследование. Подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.