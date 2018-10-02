Водолазы направились к месту падения вертолета в Иркутской области

ИРКУТСК, 2 окт — РИА Новости. Группа водолазов прибыла в Бодайбо утром во вторник и направилась к месту падения вертолета Robinson R-44 на реке Витим, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС региона Андрей Шутов.

Ранее сообщалось, что 1 октября 2018 года в Бодайбинском районе Иркутской области в реку Витим упал вертолет Robinson R-44. На борту находились пилот и пассажир, вертолет задел линию электропередачи и упал в воду. Нахождение пилота и пассажира неизвестно. Авиатехника принадлежит местной золотодобывающей артели.

"Примерно час назад самолет Ан-26 с группой водолазов на борту прибыл в Бодайбо. Сейчас они направляются к месту падения вертолета в пяти километрах от города. После проведения подготовительных работ и изучения акватории водолазы приступят к поиску", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в районе поиска сильное течение, вместе с водолазами на самолете доставлена спецтехника. Поиски планируется вести до 17.00 (12.00 мск).