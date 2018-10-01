В Воронеже врачу вынесли приговор за смерть пациентки

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к одному году ограничения свободы врача-анестезиолога городской больницы, которая неправильно рассчитала анестетик, что в итоге привело к смерти пациента, сообщает в понедельник прокуратура области.
В отношении 28-летнего анестезиолога-реаниматолога Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
"Как установлено судом, в ноябре 2016 года врач провела предоперационный осмотр пациента, которому предполагалось провести оперативное вмешательство под спинномозговой анестезией. В результате неправильно рассчитанного количества введенного анестетика возникла необходимость расширения поля оперативного вмешательства, и врачом принято решение о дополнительной анестезии и переводе пациента на общий наркоз", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, из-за осложнений, обусловленных анатомическими особенностями верхних дыхательных путей пациента, и дальнейших непрофессиональных действий врача-анестезиолога состояние шока, в котором находился пациент, усугубилось "медикаментозным "отключением" самостоятельного дыхания, то есть фактически наступила его клиническая смерть". Последующие реанимационные мероприятия эффекта не принесли, пришлось констатировать биологическую смерть пациента.
"Врач признана виновной в совершении вышеуказанного преступления, и ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на три года", — сообщает надзорное ведомство.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.