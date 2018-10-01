В Воронеже врачу вынесли приговор за смерть пациентки

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к одному году ограничения свободы врача-анестезиолога городской больницы, которая неправильно рассчитала анестетик, что в итоге привело к смерти пациента, сообщает в понедельник прокуратура области.

В отношении 28-летнего анестезиолога-реаниматолога Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Как установлено судом, в ноябре 2016 года врач провела предоперационный осмотр пациента, которому предполагалось провести оперативное вмешательство под спинномозговой анестезией. В результате неправильно рассчитанного количества введенного анестетика возникла необходимость расширения поля оперативного вмешательства, и врачом принято решение о дополнительной анестезии и переводе пациента на общий наркоз", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, из-за осложнений, обусловленных анатомическими особенностями верхних дыхательных путей пациента, и дальнейших непрофессиональных действий врача-анестезиолога состояние шока, в котором находился пациент, усугубилось "медикаментозным "отключением" самостоятельного дыхания, то есть фактически наступила его клиническая смерть". Последующие реанимационные мероприятия эффекта не принесли, пришлось констатировать биологическую смерть пациента.

Приговор по делу врача вынес 1 октября Советский районный суд Воронежа.

"Врач признана виновной в совершении вышеуказанного преступления, и ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на три года", — сообщает надзорное ведомство.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.