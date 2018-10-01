В Пензе автомобиль сбил троих пешеходов

ДТП с темя сбитыми пешеходами в Пензе. 1 октября 2018

ДТП с темя сбитыми пешеходами в Пензе. 1 октября 2018

САРАТОВ, 1 окт — РИА Новости. Легковой автомобиль в понедельник сбил трех пешеходов в Пензе, пострадавшие госпитализированы, сообщили в региональной ГИБДД.

ДТП произошло в 15.35 мск у дома 16 по улице Мира.

"По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Audi A4 допустил наезд на пешеходов. В результате происшествия пешеходы — женщины 31 и 23 лет и 41-летний мужчина — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По факту автоаварии проводится проверка.