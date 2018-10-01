Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Москве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Девять человек, пострадавшие при столкновении маршрутного такси с четырьмя легковыми машинами на северо-западе Москвы, не получили серьезных ранений, они доставлены в городские больницы в состоянии легкой степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что в районе дома №99 на улице Свободы столкнулись четыре легковых автомобиля и маршрутное такси. Представитель Московского авиационного центра (МАЦ) сообщил агентству, что в результате ДТП пострадали девять человек, одного пострадавшего доставили в больницу медицинским вертолетом.

"На место ДТП на улице Свободы бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи прибыли в течение шести минут, в том числе на место аварии прибыл медицинский вертолет. В результате аварии пострадало девять человек, все взрослые. Все они в состоянии легкой степени тяжести, серьезных повреждений нет", — сообщили в пресс-службе департамента.

Как уточнили в ведомстве, госпитализированы восемь человек. "В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Одному человеку медицинская помощь оказана на месте", — добавили в пресс-службе.