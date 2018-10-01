На северо-западе Москвы девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении маршрутного такси с четырьмя легковыми машинами на северо-западе Москвы, одного пострадавшего доставили в больницу медицинским вертолетом, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра (МАЦ).

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что в районе дома №99 на улице Свободы столкнулись четыре легковых автомобиля и маршрутное такси, в результате чего пострадали четыре человека.

"На пересечении улиц Свободы и Планерная произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, включая маршрутное такси. По предварительной информации, пострадали девять человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что экипаж санитарного вертолета эвакуировал в больницу с места ДТП пострадавшую женщину.