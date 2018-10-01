В Пермском крае уволили няню, заклеившую ребенку рот

ПЕРМЬ, 1 окт — РИА Новости. Руководство детского сада в городе Березники Пермского края уволило няню, когда стало известно, что она заклеила скотчем рот ребенку, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования.

На минувшей неделе мама одного из воспитанников детского сада в городе Березники Пермского края пожаловалась на методы воспитания няни — женщина заклеила скотчем рот ее сына, когда не смогла его угомонить. Об этом ей рассказал сам ребенок, после того как родительница начала выяснять, почему он не хочет идти в садик.

"В управлении образования администрации города Березники нам доложили, что эта няня уже уволена", — рассказали агентству в минобразования.

По данным ведомства, женщина устроилась в этот детский сад недавно и на момент происшествия еще проходила испытательный срок. Изначально она зарекомендовала себя с положительной стороны, но после случая с заклеиванием рта ребенка скотчем она была уволена.

В краевом министерстве образования также добавили, что при необходимости малышу, пострадавшему от действий бывшей няни, будет оказана квалифицированная помощь психолога, чтобы он не боялся посещать сад.

Не первый случай

"У мамы ребенка претензий к детскому саду нет, конфликт был разрешен. Сейчас малыш продолжает учиться", — подчеркнули в ведомстве.

Скотч в качестве инструмента в воспитании детей взрослые применяют не впервые. Подобные случаи уже происходили в разных городах страны. В частности, в середине прошлого учебного года из школы № 474 Выборгского района Санкт-Петербурга уволилась учительница младших классов, которая заклеивала своим ученикам рты скотчем, чтобы те не разговаривали во время урока.

За аналогичный поступок в отношении четырех воспитанников детского сада в поселке Айхал в Якутии по решению суда была оштрафована бывшая воспитательница.

Еще раньше в том же регионе завели уголовное дело в отношении продавца магазина, который заклеил 7-летнему ребенку рот и руки скотчем за кражу шоколада.

Непедагогичным поведением в отношении своих воспитанников отметились учительница начальной школы из Смоленска и воспитательница в Иркутской области, которые так же, как и няня из детского сада в Пермском крае, заклеили рот скотчем одному из детей.