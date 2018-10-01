В Пермском крае уволили няню, заклеившую ребенку рот

ПЕРМЬ, 1 окт — РИА Новости. Руководство детского сада в городе Березники Пермского края уволило няню, когда стало известно, что она заклеила скотчем рот ребенку, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования.
"В управлении образования администрации города Березники нам доложили, что эта няня уже уволена", — рассказали агентству в минобразования.
По данным ведомства, женщина устроилась в этот детский сад недавно и на момент происшествия еще проходила испытательный срок. Изначально она зарекомендовала себя с положительной стороны, но после случая с заклеиванием рта ребенка скотчем она была уволена.
В краевом министерстве образования также добавили, что при необходимости малышу, пострадавшему от действий бывшей няни, будет оказана квалифицированная помощь психолога, чтобы он не боялся посещать сад.
Не первый случай
Скотч в качестве инструмента в воспитании детей взрослые применяют не впервые. Подобные случаи уже происходили в разных городах страны. В частности, в середине прошлого учебного года из школы № 474 Выборгского района Санкт-Петербурга уволилась учительница младших классов, которая заклеивала своим ученикам рты скотчем, чтобы те не разговаривали во время урока.
Еще раньше в том же регионе завели уголовное дело в отношении продавца магазина, который заклеил 7-летнему ребенку рот и руки скотчем за кражу шоколада.
Непедагогичным поведением в отношении своих воспитанников отметились учительница начальной школы из Смоленска и воспитательница в Иркутской области, которые так же, как и няня из детского сада в Пермском крае, заклеили рот скотчем одному из детей.