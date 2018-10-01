СМИ: в Москве украинского экс-министра задержали за атаку на посольство

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве задержали бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По данным источника агентства, экс-чиновника задержали в Басманном районе столицы.

Рудьковский был министром транспорта и связи Украины в 2006-2007 годах. Во время беспорядков в Киеве в 2014 году он бросил камень в здание дипмиссии.

Российские следователи завели уголовное дело "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и объявили экс-чиновника в федеральный розыск. В 2016 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.