Избитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октября

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Жестоко избитый сотрудниками ярославской колонии Евгений Макаров выходит на свободу 2 октября в связи с решением суда о сокращении ему срока заключения, сообщила РИА Новости адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

Заволжский районный суд Ярославля 19 сентября сократил Макарову, который был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения, срок наказания на два месяца, зачтя ему пребывание в СИЗО в 2012 году. Он должен был выйти на свободу через 10 дней — после вступления решения суда в силу, в случае отказа прокуратуры от обжалования.

"Завтра, 2 октября, из ярославской колонии №8 выйдет на свободу Евгений Макаров", — говорится на странице фонда "Общественный вердикт" в Facebook.

"Мы уже объявили, что ожидаем. Сегодня последний день для обжалования, мы думаем, что обжаловать не будут", — добавила Бирюкова.

"Мы не будем ничего обжаловать", — сообщила в свою очередь РИА Новости старший помощник прокурора области Яна Смирнова.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт". По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии, заключены под стражу 14. Фигурантам предъявлено обвинение.

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.