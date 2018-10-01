Избитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октября

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Жестоко избитый сотрудниками ярославской колонии Евгений Макаров выходит на свободу 2 октября в связи с решением суда о сокращении ему срока заключения, сообщила РИА Новости адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.
Заволжский районный суд Ярославля 19 сентября сократил Макарову, который был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения, срок наказания на два месяца, зачтя ему пребывание в СИЗО в 2012 году. Он должен был выйти на свободу через 10 дней — после вступления решения суда в силу, в случае отказа прокуратуры от обжалования.
"Завтра, 2 октября, из ярославской колонии №8 выйдет на свободу Евгений Макаров", — говорится на странице фонда "Общественный вердикт" в Facebook.
"Мы уже объявили, что ожидаем. Сегодня последний день для обжалования, мы думаем, что обжаловать не будут", — добавила Бирюкова.
"Мы не будем ничего обжаловать", — сообщила в свою очередь РИА Новости старший помощник прокурора области Яна Смирнова.
Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.