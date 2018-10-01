На борту упавшего в Иркутской области вертолета находились два человека

ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости. На борту упавшего в реку Витим в Иркутской области вертолета Robinson находились два человека: пилот и борт-механик, сообщил РИА Новости мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

Вертолет Robinson упал в реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области. Организованы поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось, что на борту находился один человек.

"Вертолет задел линию электропередачи, на месте падения видны следы обрыва. На борту находились два человека – пилот и борт-механик. Вертолет частный, принадлежит золотодобывающей компании", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что воздушное судно находится на глубине 11 метров. В окрестностях города погода переменчивая — облачно, идет мокрый снег.

По данным ГУ МЧС региона вертолет не вышел на связь в назначенное время. На место падения направлены представители Государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники отдела полиции. К вылету готов вертолет МЧС с 10 спасателями. Решается вопрос об отправке водолазов.