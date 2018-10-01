В Иркутской области нашли упавший в реку вертолет Robinson

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Упавший в реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области вертолет Robinson обнаружен в 20 метрах от берега, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды найдена документация", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что рядом с местом крушения воздушного судна на линии электропередачи обнаружены поврежденные провода.

Как ранее сообщил РИА Новости мэр Бодайбо Евгений Юмашев, на борту вертолета находились пилот и борт-механик, транспортное средство принадлежит золотодобывающей компании.

По данным регионального главка МЧС, к ликвидации последствий крушения вертолета сейчас привлечены 36 человек и 11 единиц техники.