В Краснодаре экстренно сел самолет Сочи — Москва

КРАСНОДАР, 1 окт — РИА Новости. Самолет, совершавший рейс Сочи — Москва, из-за технических проблем совершил вынужденную посадку в Краснодаре, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Кубани.

"Сегодня, 1 октября, в 07:09 в международном аэропорту Краснодара по технической причине совершил вынужденную посадку самолет, направлявшийся из Сочи в Москву", — отмечает пресс-служба воздушной гавани.

По ее данным, на борту самолета находилось 176 пассажиров, посадка прошла благополучно. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.