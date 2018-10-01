КЕМЕРОВО, 1 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд перенёс на 2 октября рассмотрение апелляции защиты на продление ареста начальнику караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергею Генину, который обвиняется в халатности по делу о ЧП в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель облсуда.
Как сообщалось ранее, в облсуде оспаривается постановление Центрального районного суда города Кемерово, которым срок содержания Генина под стражей продлён до 11 октября.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унёс 60 жизней. В рамках уголовного дела в настоящее время задержаны и арестованы 12 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.