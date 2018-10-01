Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. Архивное фото

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 1 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд перенёс на 2 октября рассмотрение апелляции защиты на продление ареста начальнику караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергею Генину, который обвиняется в халатности по делу о ЧП в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы Генина и его защиты перенесено на 2 октября", — сказал собеседник агентства и уточнил, что один из двух адвокатов не смог участвовать в сегодняшнем заседании из-за занятости по другому делу.

Как сообщалось ранее, в облсуде оспаривается постановление Центрального районного суда города Кемерово, которым срок содержания Генина под стражей продлён до 11 октября.

В интернете продолжается сбор подписей в защиту пожарных, ставших фигурантами этого дела. Петицию с просьбой закрыть уголовное дело против начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кузбассу Андрея Бурсина, также обвиняемого в халатности, в настоящее время подписали свыше 83,7 тысячи человек, за Генина вступились более 55,6 тысячи человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унёс 60 жизней. В рамках уголовного дела в настоящее время задержаны и арестованы 12 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.