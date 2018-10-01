Ночной пожар полностью уничтожил здание мебельного магазина в Иркутске

ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Ночной пожар в крупном мебельном торговом центре в Иркутске полностью уничтожил здание, площадь возгорания составляла 13 тысяч квадратных метров торговых площадей, сообщил журналистам утром в понедельник глава регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.

Ранее главк МЧС сообщил, что пожар в мебельном магазине потушили на площади 4 тысячи квадратных метров.

"Огонь распространился со второго этажа. Общая площадь возгорания составила 13 тысячи квадратных метров. Обрушились крыша и перекрытие второго этажа", — сказал руководитель главка.

При этом пожарным удалось не допустить распространения огня на стоящий рядом двухэтажный жилой дом, добавил он. "Двухэтажный жилой дом удалось отстоять", — сказал Нелюбов.

Продолжается пролив конструкций, добавил он.