В Хабаровске суд приговорил вербовщика ИГ* к 3,5 годам колонии

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд приговорил местного жителя к 3,5 годам колонии за вербовку хабаровских военнослужащих в ряды террористической организации ИГ*, сообщает управление ФСБ по Восточному военному округу.
Вербовщика задержали в марте 2018 года в Москве и этапировали в Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности. По месту его проживания были обнаружены и изъяты религиозная литература, в том числе внесённая в федеральный список экстремистских материалов, и портативные средства радиосвязи.
Осужденный полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся, что было учтено при вынесении приговора.
Ранее за оказание содействия террористической деятельности Дальневосточный военный суд также осудил соучастника Бобоева, гражданина Таджикистана, приговорив его к 4,5 годам колонии. Оба приговора вступили в законную силу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.