В Хабаровске суд приговорил вербовщика ИГ* к 3,5 годам колонии

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд приговорил местного жителя к 3,5 годам колонии за вербовку хабаровских военнослужащих в ряды террористической организации ИГ*, сообщает управление ФСБ по Восточному военному округу.

Суд установил, что осужденный был приверженцем радикально-религиозных взглядов и по телефону поддерживал тесную связь с членами международных террористических организаций. В 2015 году он прошёл специальное теологическое обучение, после чего вернулся в Хабаровск и стал склонять молодых мужчин к участию в деятельности незаконных вооружённых формирований, говорится в сообщении. Он также вел работу с военнослужащими хабаровского гарнизона и одного из них подготовил к отправке в Сирию для вступления в ряды ИГ*, сообщает ФСБ.

Вербовщика задержали в марте 2018 года в Москве и этапировали в Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности. По месту его проживания были обнаружены и изъяты религиозная литература, в том числе внесённая в федеральный список экстремистских материалов, и портативные средства радиосвязи.

"Суд признал 23-летнено гражданина Российской Федерации Бобоева Г. А. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "содействие террористической деятельности", и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Осужденный полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся, что было учтено при вынесении приговора.

Ранее за оказание содействия террористической деятельности Дальневосточный военный суд также осудил соучастника Бобоева, гражданина Таджикистана, приговорив его к 4,5 годам колонии. Оба приговора вступили в законную силу.

* Террористическая организация, запрещенная в России.