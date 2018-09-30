Полиция сообщила об обстановке в башкирском селе после драки с поножовщиной

УФА, 30 сен – РИА Новости. В Баймакском районе Башкирии сохраняется напряженность после ночной драки с поножовщиной в селе Темясово.

МВД по региону сообщило, что в ночь на воскресенье "в дежурную часть отдела МВД России по Баймакскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине в селе Темясово", на место происшествия направили следственно-оперативную группу.

"Предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве между несколькими мужчинами, в результате один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением. Все подозреваемые задержаны", — говорится в сообщении. В нем добавляется, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший получил проникающее ножевое ранение живота. "Его состояние стабильно тяжелое", — отметил собеседник агентства.

По данным новостного ресурса ProUfu.ru, конфликт произошел между приехавшими в село рабочими и местными жителями. В свою очередь "Башкорт" в социальной сети "ВКонтакте" транслирует, как десятки людей собрались у отделения полиции города Баймак, требуя освободить задержанных.