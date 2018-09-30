СК проверит информацию об иномарке, не уступившей дорогу скорой в Москве

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главное следственное управление СК РФ по Москве проверит размещённую в интернете информацию о том, что иномарка не уступила дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включенными спецсигналами, в Лефортовском туннеле, сообщается на сайте ведомства.

"Из опубликованной в сети Интернет информации следует, что водитель иномарки, двигаясь в Лефортовском туннеле, не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включенным специальным звуковым сигналом в том же направлении. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.