В Югре шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и бензовозом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сен — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и бензовоза в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Авария, по словам собеседника агентства, произошла утром в воскресенье на 34-м километре трассы Нижневартовск — Радужный.

"Автобус столкнулся с бензовозом. Пострадавших шестеро — один водитель и пять пассажиров, все они находились в автобусе в момент ДТП", — отметил представитель ведомства, уточнив, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

По предварительной информации УМВД, автобус перевозил работников нефтедобывающей компании.