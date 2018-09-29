Московский клуб эвакуировали после звонка о "минировании", сообщил источник

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Несколько работников клуба Gazgolder в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка о "минировании", информация об угрозе взрыва не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в клубе "Газгольдер" по адресу Нижний Сусальный переулок, 5, строение 26. После проверки кинологов информация не подтвердилась", — пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что посетителей в клубе не было, проводилась эвакуация нескольких человек из числа персонала.