В Челябинской области произошло второе за месяц землетрясение

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Сейсмическая активность магнитудой 4,5 зафиксирована в субботу днем в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области, пострадавших и разрушенных зданий нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

"По данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая службы РАН", в Катав-Ивановском муниципальном районе произошла сейсмическая активность магнитудой 4,5 на глубине залегания 10 километров. Активность наблюдалась в 19 километрах на юго-западе от города Катав-Ивановска", — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений зданий нет, обследование продолжается, уточняется в сообщении. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло, также водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме, добавляется в сообщении.

По данным МЧС, организованы три рабочие группы по проверке социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов — для проверки задействовано 23 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 3 единицы техники.

МЧС поясняет, что, по мнению ученых, согласно опыту наблюдений, проводимых в Уральском регионе с 1913 года, сейсмические события здесь носят единичный характер, то есть не сопровождаются значительными повторными толчками.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, по информации властей Катав-Ивановского муниципального района, проведены обследования всех административных зданий и сооружений, в результате разрушений и повреждений не выявлено. Акт о результатах проверки власти района направили в правительство Челябинской области, добавил он. Кроме того, по его данным, обращений граждан о повреждениях и разрушениях жилых помещений на 17.30 (15.30 мск) в единую диспетчерскую службу района не поступало, отметил он. По его данным, землетрясение зафиксировано в 14.06 (12.06 мск).

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе 5 сентября в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра.