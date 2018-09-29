В Башкирии произошел пожар на заводе "Башнефть-Уфанефтехим"

УФА, 29 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание бензина на площади 80 квадратных метров на одной из установок предприятия "Башнефть-Уфанефтехим", никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, в 13.25 (мск) на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании бензина на установке "АВТ" филиала ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" с розливом бензина на площади 80 квадратных метров на улице Бирский тракт города Уфы.

"В 13.53 (мск) была ликвидация открытого горения, в 14.50 (мск) полная ликвидация. Установка остановлена, технологический процесс на заводе не нарушен", — сообщил агентству представитель башкирского МЧС.

На ликвидации происшествия работали 16 единиц техники и 60 человек от МЧС.