В Москве женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Киевском шоссе в новой Москве, пострадали женщина и четырехлетний ребенок, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"Экипаж первого медицинского вертолета эвакуировал с места аварии на пересечении Киевского и Боровского шоссе пострадавшую женщину. Второй вертолет ожидает, пока врачи реанимируют ребенка четырех лет для доставки его в больницу", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.