В ДТП на Новорижском шоссе в Москве пострадали пять человек

На месте ДТП с маршрутным такси на Новорижском шоссе в Москве. 29 сентября 2018

На месте ДТП с маршрутным такси на Новорижском шоссе в Москве. 29 сентября 2018

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате ДТП с маршрутным такси на Новорижском шоссе в Москве, одного пострадавшего доставили в больницу медицинским вертолетом, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"С места ДТП с участием маршрутного такси на Новорижском шоссе санитарный вертолет эвакуировал в больницу Москвы пострадавшую женщину", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять человек. Как уточнил РИА представитель экстренных служб, на момент ДТП в такси находились 18 человек.

"В числе пострадавших девушка 20 лет и десятилетний ребенок, который получил травму головы и был госпитализирован на попутном транспорте", — уточнил собеседник агентства.