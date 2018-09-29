После ДТП с автобусом в Подмосковье госпитализированы шесть человек

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. За медицинской помощью в результате ДТП в подмосковных Луховицах обратились 22 человека, госпитализированы шесть, один из пострадавших находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Утром в субботу на федеральной дороге М-5 ("Урал") в Луховицком районе Подмосковья произошла авария. Автобус, перевозивший работников розничной сети "Магнит", столкнулся с автомобилем, съехал в кювет и перевернулся.

"По состоянию на 12.00 в результате ДТП в Луховицах за медицинской помощью в медучреждения Подмосковья обратились 22 человека. Госпитализированы шесть человек: двое в травматологическое отделение Коломенской ЦРБ, четыре человека — в Луховицскую ЦРБ. В реанимации в стабильно тяжелом состоянии находится один человек, остальные — в состоянии средней степени тяжести", — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работало девять бригад скорой помощи и одна — медицины катастроф, отметили в пресс-службе.