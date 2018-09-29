Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту ДТП в Луховицком районе Подмосковья, в котором пострадали по меньшей мере 13 сотрудников торговой сети "Магнит", сообщили в субботу в пресс-службе надзорного ведомства.

Утром в субботу на федеральной дороге М-5 ("Урал") в Луховицком районе Подмосковья произошла авария. Автобус, перевозивший работников розничной сети "Магнит", столкнулся с автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что в аварии пострадали 13 человек, они доставлены в медучреждения региона.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП в Луховицком районе Подмосковья", — сказал собеседник агентства.

Исполнителями проверки назначены Луховицкая и Коломенская городские прокуратуры, уточнили в ведомстве.