Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в аварии с участием автобуса в Подмосковье, все они доставлены в медучреждения региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Авария произошла рано утром в субботу на федеральной дороге М-5 ("Урал") в Луховицком районе. Автобус, перевозивший работников магазина "Магнит", столкнулся с автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. Ранее источник сообщал о 20 пострадавших в аварии.

"Всего пострадавших 13. Шестеро доставлены в травмцентр 1 уровня в Коломне, семеро — с легкими травмами в Луховицкую ЦРБ. Еще трое пострадавших с легкими травмами обратились амбулаторно в Луховицкую ЦРБ", — говорится в сообщении Минздрава.

Детей в автобусе не было, уточнили в пресс-службе.