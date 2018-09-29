Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 20

ДТП в городском округе Луховицы на трассе М-5 Урал, Московской области. 29 сентября 2018

ДТП в городском округе Луховицы на трассе М-5 Урал, Московской области. 29 сентября 2018

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Двадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса, перевозившего сотрудников "Магнита", на трассе М-5 "Урал" в Московской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Авария произошла рано утром в субботу в Луховицком районе.

"Пострадали 20 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные проходят амбулаторное лечение", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что автобус столкнулся с внедорожником, который двигался в попутном направлении. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.