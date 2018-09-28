В Тюменской области мужчина вместо косули застрелил знакомого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Житель Тюменской области на охоте вместо косули случайно застрелил знакомого, сообщает в пятницу СУСК по региону.

"Ишимским межрайонным следственным отделом СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Казанского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)" — говорится в сообщении.

По предварительным данным, происшествие произошло 26 сентября близ деревни Новопокровка Казанского района Тюменской области. СУСК сообщает, что на охоте подозреваемый выстрелил из своего охотничьего ружья в пробегающую косулю и по неосторожности попал в 53-летнего знакомого, который был в зоне выстрела. От ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления, уточняет СУСК.