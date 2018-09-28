В Челябинске ищут журналистку Znak.com

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Полиция начала розыск журналистки издания Znak.com Ирины Крючковой, которая пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Ранее Znak.com сообщило, что координатор челябинской редакции Крючкова 26 сентября выехала с попутчиком из Екатеринбурга в Челябинск. По дороге женщина позвонила знакомой и сообщила о конфликте с водителем автомобиля, после чего перестала выходить на связь. Биллинг телефона пропавшей, по данным СМИ, показал, что он находился в Челябинске.

"Заявление о пропаже Ирины Крючковой поступало, зарегистрировано. В настоящее время проводятся мероприятия по определению ее местонахождения", – сказали в пресс-службе главка.