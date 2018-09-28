Виктория Скрипаль попала в ДТП

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала в аварию.

По словам Скрипаль, в минувшую среду она направлялась на телевизионный эфир из Ярославля в Москву.

"Это было в среду, в три часа дня. <…> Только проехали стелу "Московская область", и у нас лопнуло переднее левое колесо. Нас стало заносить, и мы въехали в отбойник. Сами целы, только машина пострадала. Ремонт предстоит довольно серьезный", — рассказала Скрипаль РИА Новости, добавив, что продолжать поездку на машине было невозможно, пришлось вызывать эвакуатор.

По ее словам, скорость движения авто была небольшой, что, видимо, помогло избежать более серьезных последствий. Кроме того, она отметила, что машина находилась в исправном состоянии.

"Машина была проверена, колеса проверены за день до выезда. За неделю до выезда ездили на шиномонтаж: колеса были все отбалансированы. То есть машина была готова к поездке, приведена в порядок", — сообщила Скрипаль.

В комментарии Пятому каналу женщина допустила, что на нее могло быть совершено покушение.

"Недоброжелателей-то у меня много. <…> Один человек расстроен был, то я сегодня живая и здоровая позвонила", — рассказала она, отметив, что не исключает возможности покушения.

В марте в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, в Москве это категорически отрицает. Кроме того,Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал это предложение.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами, а в Москве вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.