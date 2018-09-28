Виктория Скрипаль попала в ДТП

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала в аварию.
По словам Скрипаль, в минувшую среду она направлялась на телевизионный эфир из Ярославля в Москву.
По ее словам, скорость движения авто была небольшой, что, видимо, помогло избежать более серьезных последствий. Кроме того, она отметила, что машина находилась в исправном состоянии.
"Машина была проверена, колеса проверены за день до выезда. За неделю до выезда ездили на шиномонтаж: колеса были все отбалансированы. То есть машина была готова к поездке, приведена в порядок", — сообщила Скрипаль.
В комментарии Пятому каналу женщина допустила, что на нее могло быть совершено покушение.
"Недоброжелателей-то у меня много. <…> Один человек расстроен был, то я сегодня живая и здоровая позвонила", — рассказала она, отметив, что не исключает возможности покушения.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами, а в Москве вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.