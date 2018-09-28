Под Астраханью два человека погибли в ДТП, которое спровоцировала корова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Два человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей после того, как один из них врезался вышедшую на проезжую часть корову на трассе в Астраханской области, сообщает УМВД России по области.
"Гражданин Казахстана, управляя автомобилем "Toyota Highlander", совершил наезд на внезапно оказавшуюся на проезжей части корову. От удара машину отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Daewoo Nexia", — говорится в информации.
Водитель второго транспортного средства, проживавший в Черкесске, а также его пассажир из Узбекистана от полученных травм скончались на месте происшествия.
Следственный отдел полиции организовал проверку, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка действиям (бездействию) пастуха. По ее результатам будет принято процессуальное решение.