Под Астраханью два человека погибли в ДТП, которое спровоцировала корова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Два человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей после того, как один из них врезался вышедшую на проезжую часть корову на трассе в Астраханской области, сообщает УМВД России по области.

Авария случилась рано утром в пятницу на 87-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

"Гражданин Казахстана, управляя автомобилем "Toyota Highlander", совершил наезд на внезапно оказавшуюся на проезжей части корову. От удара машину отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Daewoo Nexia", — говорится в информации.

Водитель второго транспортного средства, проживавший в Черкесске, а также его пассажир из Узбекистана от полученных травм скончались на месте происшествия.

Следственный отдел полиции организовал проверку, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка действиям (бездействию) пастуха. По ее результатам будет принято процессуальное решение.