В Казани арестовали обвиняемого в избиении подростка-аутиста

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Московский районный суд Казани арестовал 43-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении у станции метро подростка, страдающего аутизмом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее она рассказала, что 19 сентября в отдел полиции Казани поступило заявление об избиении 17-летнего подростка. По версии следствия, юношу избил 43-летний мужчина, который скрылся после содеянного. На следующий день полиция установила личность нападавшего. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что пострадавший подросток страдает аутизмом.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя УМВД России по городу Казани об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в нанесении телесных повреждений средней тяжести 17-летнему юноше", — пояснила Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.